In Groot-Brittannië is de zeehond Frisbee vrijgelaten na vijf maanden revalideren. Het dier raakte vast in een frisbee en was, toen reddingswerkers hem vonden, er slecht aan toe. "Toen ze hier binnenkwam lag ze op sterven", zegt een van haar verzorgers. "Maar zodra we de frisbee hadden losgemaakt, kwam ze weer helemaal tot leven."