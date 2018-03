Zo ziet het eruit in een gewezen IS-bastion (360°-video)

De kathedraal van Marawi mag volgens de Conventie van Genève niet beschoten worden, wist IS. En dus verschanste de moslimextremistische groepering zich net dààr toen het Filipijnse leger de stad besloot te heroveren.

In deze 360°-video zie je hoe onwezenlijk de sfeer er nu nog steeds is. Gaten in het plafond tonen waar de granaten naar binnen zijn gevallen. Brandvlekken op de muren tonen waar ooit heiligenbeelden stonden.