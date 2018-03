Zwarte punten in het verkeer: moet Weyts een tandje bijsteken of wordt hij gehinderd door allerlei procedures ?

De politieke discussie over de zwarte punten is in alle hevigheid opgelaaid na het dodelijke ongeval van maandag in de Gentse deelgemeente Oostakker. Maar niemand lijkt nog exact te kunnen zeggen hoeveel zwarte punten er nu juist zijn en waarom sommige zwarte punten van lijsten verdwijnen.

Als we nog eens moeten wachten tot u al die zwarte punten structureel hebt aangepakt, zitten we hier binnen zes maanden opnieuw

Allemaal bijzonder verwarrend. Volgens Ben Weyts is het de oppositie die doelbewust verwarring creëert, maar Björn Rzoska zegt dat Weyts zelf ook niet uitblinkt in duidelijke communicatie. Beide heren kruisten de degens in "Terzake", maar het werd vooral een dovemansdiscussie.

"We moeten nu een tandje bijsteken", zegt Rzoska. "Overleg plegen met lokale bestuurders en tijdelijke maatregelen nemen. Want als we nog eens moeten wachten tot u al die zwarte punten structureel hebt aangepakt, zitten we hier binnen zes maanden opnieuw voor hetzelfde debat."