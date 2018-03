"Zwarte punten van de lijst geschrapt omdat heraanleg te duur is"

Maandag stierf een meisje van 16 op een kruispunt in Oostakker dat al sinds 2002 op de lijst met zwarte punten staat. Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) beloofde daarop om ze versneld aan te pakken en er extra geld voor vrij te maken. Maar volgens oppositieleden Björn Rzoska en Rob Beenders is de lijst met 22 zwarte punten waar de minister nu naar verwijst helemaal niet accuraat.

Zo zijn sommige punten van de lijst verdwenen zonder dat er structurele werken zijn gebeurd. Rob Beenders: "Puur omdat er te weinig geld is of omdat er problemen zijn met de onteigeningen. Dat zijn net de twee argumenten waarvan de minister deze week zei dat hij er geen rekening meer mee zou houden. Hij zou onteigeningen versnellen en extra geld voorzien." Het gaat volgens Beenders onder meer over een gevaarlijk kruispunt op de Kempische Steenweg in Hasselt. Dat is van de lijst met aan te pakken punten verdwenen, zonder dat eraan gewerkt is.