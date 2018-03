"André Gyselbrecht kan maximaal 20 jaar krijgen, en geen 30"

De rechtzaal zat afgeladen vol vanmiddag, voor het eerst deze week. Bij de toehoorders veel inwoners van Ruiselede of patiënten van André Gyselbrecht, die willen horen wat de advocaten vertellen over hun dorpsdokter. Opvallend was ook dat de advocaten vier grote televisieschermen gebruikten om hun pleidooi kracht bij te zetten.

De advocaten van André Gyselbrecht pleiten de hele middag en ook maandag nog voor hun cliënt. Die wordt ervan verdacht dat hij de opdracht gaf voor de moord op zijn schoonzoon, Stijn Saelens. Gyselbrecht heeft daar intussen bekentenissen over afgelegd.

Zijn advocaten gingen de ernst van de feiten niet uit de weg: "De feiten zijn erg en ze zijn onherroepelijk. We kunnen niet terug. Er zijn veel tranen gevallen en er zijn veel harten gebroken. Stijn Saelens was 34 jaar oud. Stijn Saelens is nu dood. Stijn Saelens had recht op leven. Zijn ouders hadden recht op een zoon. Zijn broer en zussen hadden recht op een broer. Zijn echtgenote had recht op een man. Zijn kinderen hadden recht op een vader. Ik weet dat, wij weten dat. We weten dat allemaal", gaf advocaat Johan Platteau aan in een kort inleidend pleidooi.