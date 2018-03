"Het wordt een triestig podium zonder bloemenmeisje"

Roger De Vlaeminck beaamt dat. "Iedere man kust toch graag een vrouw. Ik denk dat zij die willen dat het niet meer doorgaat, een beetje jaloers zijn. Ik vind het veel erger dat mannen elkaar kussen, zoals acteurs doen. Een meisje die een verkiezing had gewonnen, werd vroeger bloemenmeisje. In de Ronde van Italië waren dat telkens dezelfde meisjes die op het podium stonden. Wij waren dat gewoon en wij wisten van niets anders", reageert Roger De Vlaeminck.

"Nu zaterdag in de Omloop gaan er drie verkleumde mannen op het podium staan die omringd worden door een organisator, een burgemeester, een schepen van Sport en twee sponsors. Dat wordt een triestig podium. De miss die de bloemen afgeeft, geeft toch kleur aan het podium. Ik vind het niet vrouwonvriendelijk of seksistisch dat een vrouw drie kussen geeft aan de winnaar van de wedstrijd", zegt Iljo Keisse in "De wereld vandaag".

Het verdwijnen van het bloemenmeisje op het poduim van de Omloop Het Nieuwsblad is een gespreksonderwerp in het wielerpeleton. Zowel wielrenner Iljo Keisse als ex-wielrenner betreunen dat er zaterdag geen bloemenmeisje zal zijn op het podium van de wielerwedstrijd.

In de begindagen van de wielersport waren vrouwen niet welkom in de wielerwereld, analyseert Dirk De Zaeytijd van het Wielermuseum in Roeselare. "In de jaren dertig kwam daar langzaamaan verandering in. Toen werd de wielersport breder populair. In de Ronde van Frankrijk dook bijvoorbeeld de bekende actrice Josephine Baker op die Romain Maes, de Belgische Tourwinnaar kust."

"In de jaren vijftig was er een eerste grote revolutie. Toen reed de accordeoniste Yvette Horner voor de Tourkaravaan uit. Dat was een statement, een vrouw die de Tourkaravaan voorop mocht gaan."

"In de jaren zestig zag je lokale missen opduiken bij wedstrijden. Dat was vrijblijvend en niet professioneel. In de jaren tachtig werd het wielrennen geprofessionaliseerd. Toen de koers mondialer werd en uitgroeide tot een tv- en kijksport. Er werden professionele hostessen ingezet om de wielrenners te flankeren. Die hostessen droegen een outfit met een opzichtige reclame. Het sigarettenmerk Boule d’Or was bijvoorbeeld heel aanwezig. Op die manier kon er reclame gemaakt worden in kranten en op televisie", besluit De Zaeytijd.