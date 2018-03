"Hoe goed "We saw your boobs" ook scoorde in de kijkcijfers, het was een fiasco!"

In zijn openingsspeech legde gastheer MacFarlane intergalactisch contact met "Captain Kirk", die vanuit de toekomst kon zien dat MacFarlanes Oscarpresentatie een ramp zou worden. Als voorbeeld dat hij veel kritiek zou krijgen, toonde hij het studentikoze grapliedje "We saw your boobs", waarin actrices als Meryl Streep, Halle Berry, Anne Hathaway, Charlize Theron en Naomi Watts vernoemd werden:

Het filmpje werd na uitzending onmiddellijk een 'trending topic' op sociale media en kreeg lovende reacties, ook van celebrity’s, zoals Jennifer Lawrence en Ariana Grande. Het viel nieuwsmedia zelfs op dat, "hoewel de Academy die de Oscars uitreikt heel streng is in het verwijderen van clips uit de uitzending, er toch doorlopend nieuwe kopieën van het lied op het internet verschijnen." De Academy was dan ook vol lof over MacFarlanes presentatie, als bewijs van het feit dat "als de Oscars voor één ding staan, het ongetwijfeld creatieve vrijheid is."

Maar MacFarlane kreeg tegelijkertijd ook bakken kritiek over zich heen, niet in het minst omdat hij ook Jodie Foster vernoemd had. Haar borsten waren te zien in "The accused", een film over een verkrachtingszaak. Twee Amerikaanse politica’s, Bonnie Lowental en Hannah-Beth Jackson verwoordden het in een persmededeling als volgt: "Het is verontrustend te moeten vaststellen dat een onderwerp zoals geweld tegen vrouwen wordt voorgesteld als aanvaardbaar en grappig. Met onder meer zingen over 'tieten' in een film die over een verkrachtingszaak handelt, heeft Seth MacFarlane de lijn overschreden die leidt tot vrouwenhaat."

Ook verschillende populaire actrices, zoals Jamie Lee Curtis, Geena Davis en Jane Fonda, verklaarden nadien het nummer van MacFarlane weinig te kunnen waarderen. Het lied werd als "een vernedering beschouwd voor serieuze actrices die serieuze rollen speelden in serieuze films". Of zoals theaterrecensente Nancy Durrant van The Times het in haar reactie omschreef: