"In 2040 rijden we allemaal in een zelfrijdend voertuig"

Lukas Neckermann is de auteur van boeken als "The Mobility Revolution" en "Smart Cities, Smart Mobility". Daarnaast runt hij een adviesbureau met vestigingen in Londen, Munchen en New York. In Brussel heeft hij vandaag gesproken op "Mobility of the Future", een 3-daagse beurs die in het teken staat van mobiliteit.



Zero uitstoot, zero ongelukken

Voor Neckermann is mobiliteit in de toekomst gebaseerd op 3 principes: "zero uitstoot", "zero ongelukken" en "zero eigenaarschap". Wagens zullen met andere woorden volledig elektrisch zijn (of op waterstof rijden), geen accidenten meer kunnen veroorzaken en collectief beheerd worden. Om geen accidenten meer te veroorzaken zullen ze ook zelfstandig rijden.

Die toekomst is niet meer veraf, gelooft Neckermann. Tegen 2040 zullen voertuigen met elkaar kunnen communiceren en zich autonoom in colonnes over onze wegen verplaatsen. Een droombeeld van een naïeve idealist? Neen, we staan er dichter bij dan we denken. (lees verder onder de foto)

In Brussel werd vorig jaar een zelfrijdende vrachtwagen voorgesteld

De auto's die we vandaag kopen, zijn al voor een groot stuk autonoom. Ze houden ons netjes binnen het rijvak, remmen automatisch als er plots een voetganger voor de motorkap verschijnt, en parkeren zichzelf zonder dat we aan het stuur hoeven te draaien. Neckermann ziet onze wagens in de volgende jaren almaar zelfstandiger worden. Tot we rond 2040 als bestuurder volledig overbodig zijn en ons alleen nog maar moeten laten vervoeren.

Andere modellen, andere noden

Onze wagens zullen er in 2040 ook anders uitzien. Producenten zullen vooral grote modellen bouwen die tientallen passagiers kunnen vervoeren. Want het particuliere autobezit zal tegen dan verleden tijd zijn, beweert Neckermann. In Europa en Amerika woont ruim 75 procent van de bevolking in (dichtbevolkte) steden waar wagens vaak de weinige vrije ruimte innemen. Die situatie is niet langer leefbaar, aldus Neckermann. Hij verwijst naar een stad als Madrid waar het stadsbestuur onlangs een drukke autoweg heeft heringericht als een groene wandelzone. Neckermann denkt dat andere steden dit voorbeeld zullen volgen. (lees verder onder de foto)



Een zelfrijdend voertuig voor collectief vervoer van de Franse maatschappij Transdev

Vandaag worden er door particulieren meer wagens verkocht dan gekocht, zegt Neckermann. Dat wijst erop dat mensen het bezit van een eigen wagen minder belangrijk beginnen te vinden. De mentaliteitswijziging is dus ingezet. Het komt er nu op aan mensen te doen inzien dat geautomatiseerd (collectief) vervoer veiliger en efficiënter is.

Stedelingen makkelijk te overtuigen

Zo moeilijk kan dat niet zijn, gelooft Neckermann. In Londen gaf 73 procent van de inwoners in een enquête aan dat ze niet graag in hun stad rijden, omdat ze het verkeer er te gevaarlijk vinden. 83 procent wou zich als alternatief best wel laten rondrijden door een voertuig zonder bestuurder. Neckermann denkt dan ook dat stedelingen vrij makkelijk voor het idee van geautomatiseerd vervoer gewonnen kunnen worden. Bij mensen van buiten de stad ligt dat anders, omdat zij het verkeer anders ervaren. Buiten de stad is het doorgaans minder druk en minder gevaarlijk. (lees verder onder de foto)

In vliegtuigen hoeven piloten nog nauwelijks het stuur vast te houden. De automatische piloot doet het grootste deel van het werk.