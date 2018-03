"Wat voor Salah Abdeslam kan, moet voor onze cliënten ook kunnen"

Tien mannen staan terecht voor een reeks drugstransporten tussen Griekenland en België in 2016. Het Brusselse gerecht kon de hand leggen op drie zendingen, goed voor 125 kg hasj en 23 kg cocaïne. Bij een huiszoeking werd nog eens 100 kg hasj aangetroffen. Drie van de beklaagden werden in een gelijklopend dossier in Griekenland al veroordeeld. Het kopstuk van de bende, dat de drugssmokkel georganiseerd zou hebben via zijn transportbedrijf in Zaventem, kreeg daar zelfs een levenslange gevangenisstraf.

Vijf andere beklaagden zitten momenteel in de gevangenis in Frankrijk of Italië en werden vandaag niet overgebracht voor dit proces. De openbaar aanklager verklaarde dat het parket-generaal de overlevering van die verdachten niet heeft kunnen rondkrijgen. “Dat gebeurt enkel in uitzonderlijke gevallen waarbij de verschijning van de verdachte cruciaal is, zoals bij Salah Abdeslam”, klonk het. “Dat kan niet”, sneerden de advocaten van de verdediging. “Iedereen heeft het recht om op zijn proces aanwezig te zijn. Daarenboven is er door het parket amper moeite gedaan om hen hier te krijgen.”

De rechtbank nam nota van de bezwaren van de verdediging en zal op 16 maart beslissen wat er moet gebeuren.