28 gevangenen in Merksplas weigeren terug te keren naar cel

28 gedetineerden in de gevangenis van Merksplas hebben vanavond geweigerd om terug te keren naar hun cel. Er zijn vernielingen aangericht en daarbij zijn enkele ramen gesneuveld.

"De lokale politie en de directie van de gevangenis van Merksplas zijn ter plekke. Er wordt bepaald wat de beste aanpak is om de gedetineerden op een veilige en rustige manier opnieuw naar hun cel te brengen. Er zijn wat ramen gebroken, maar de sfeer is nu relatief rustig", zegt Kathleen Van De Vijver van de dienst gevangeniswezen van de FOD Justitie.

Het is niet de eerste keer dat gevangenen in Merksplas in opstand komen. Begin dit jaar werden zes mensen veroordeeld tot gevangenisstraffen tot twaalf jaar voor een grote opstand in Merksplas in mei 2016. Daarbij waren 200 gedetineerden betrokken.