"Kattenliefhebbers in Ieper, opgepast: iemand vergiftigt uw katten"

Babette deelt nu flyers uit met de tekst: 'Kattenliefhebbers opgepast! Iemand in Zillebeke vergiftigt uw katten!'

Zeker vergiftigd?

Ze is er zeker van dat er iemand bewust katten vergiftigt. Toen haar kat Eddy onlangs gestorven is, liet ze de maaginhoud van haar poes onderzoeken in een labo in Gent. Daar zagen ze dat er zeker gif in het eten zat.

Babette heeft in het verleden al aangifte gedaan na het overlijden van haar katten en ze wil vermijden dat andere katteneigenaars in Zillebeke slachtoffer worden van degene die ze zou vergiftigen. Ze krijgt warme reacties op haar flyeractie.