Allemaal Amerikaan: oog in oog met Willie Barber

Willie Barber is één van de tienduizenden daklozen in de VS. Willie ontmoetten we in de binnenstad van Miami, Florida. Hij bedelt, hij schraapt geld waar hij kan. Soms werkt hij even als afwasser, om daarna weer de straat op te zoeken.

Willie is 55 jaar en brengt nu en dan ook een nachtje in de cel door. Hij komt uit Alabama en is oorlogsveteraan. Hij vindt dat Amerika niet goed genoeg voor hem zorgt. Hij droomt van een beter leven, een leven weg van de straat.

Willie lost niet veel over zijn verleden. Lang praten kan je met Willie niet doen. Hij vindt Miami het paradijs, behalve voor mensen zoals hij, die altijd blut zijn. Mensen zoals Willie kom je overal in Amerika tegen: landlopers, verschoppelingen, uitgerangeerde sukkelaars. De meeste Amerikanen lopen met een wijde boog om ze heen. Ze worden beschouwd als vuil op straat. Al zie je ook veel liefdadigheid: mensen die een dollar bovenhalen, koffiezaakjes of restaurants die hen een gratis kop warme koffie of soep aanbieden. Het sociale vangnet is in Amerika lang niet zo sterk als bij ons in België. In America, you are on your own...