Australische vicepremier neemt ontslag na affaire met medewerkster

De buitenechtelijke relatie van vicepremier Joyce en zijn pr-adviseur Vikki Campion beroert al weken de gemoederen in Australië. Joyce staat bekend om zijn conservatieve standpunten, een buitenechtelijke relatie met een medewerkster doorkruist die ideologie. De politicus maakte daar onlangs een publieke knieval voor, in het bijzijn van zijn vrouw en hun vier dochters.

Campion is intussen elders aan de slag gegaan, maar blijkt wel zwanger te zijn van Joyce. De hele affaire kon op weinig sympathie rekenen van premier Malcolm Turnbull, die zijn vicepremier verschillende keren heeft gevraagd om ontslag te overwegen, maar Joyce heeft dat tot vandaag altijd geweigerd. Hij overleefde ook al - zij het nipt - een motie van wantrouwen in het parlement. Premier Turnbull besliste intussen om een verbod in te stellen op seksuele relaties tussen bewindslieden en hun naaste medewerkers.

Ondanks de publieke knieval bleef de vicepremier onder vuur liggen. Gisteren doken er beschuldigingen van seksuele intimidatie op en werd een klacht ingediend tegen hem. Joyce ontkent de beschuldigingen, maar heeft nu toch beslist om op te stappen, naar eigen zeggen om "de kakofonie aan verhalen" en "de litanie aan beschuldigingen" te stoppen. Joyce neemt ook ontslag als partijleider van de National Party. Hij blijft wel parlementslid.

Voormalige Belg even premier

De hele zaak-Joyce leidde er ook toe dat een tot Australiër genaturaliseerde Belg even van het Australische premierschap kon proeven. Sinds eergisteren is Mathias Cormann namelijk waarnemend premier, doordat premier Turnbull in de VS verblijft, en dat nog tot het einde van het weekend.

Normaal neemt een vicepremier het waarnemend premierschap voor zijn rekening als de premier in het buitenland vertoeft, maar Joyce werd door Turnbull verplicht met vakantie gestuurd. Cormann is 47 en werd geboren in Eupen. In 1996 emigreerde hij naar Australië, in 2000 werd hij Australisch staatsburger. Omdat zijn rechtendiploma aan de KU Leuven in Australië niet aanvaard werd, ging hij aanvankelijk aan de slag als tuinier, maar uiteindelijk schopte hij het tot minister van Financiën. En nu is hij dus ook even premier.