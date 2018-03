Barbara Alston (74) van The Crystals is overleden

Een gouden stem van de jaren 60 is niet meer: in de VS is Barbara Ann Alston gestorven (tweede van rechts op de foto), vertelt haar dochter Donielle Prophete aan de BBC. Samen met Dee Dee Kennibrew, Mary Thomas, Patricia Wright en La La Brooks vormde ze in de jaren 60 het kwintet The Crystals.

Aanvankelijk was Alston leadzangeres van de band die Phill Spector oprichtte. Haar stem is onder meer te horen in het nummer "There's no other like my baby". Later gaf ze de fakkel van leadzangeres door aan Brooks en scoorden ze de iconische hits "Then he kissed me" (zie video onder) en "Da doo ron ron" (zie video bovenaan).