Belgen gebruiken extra spaargeld vooral om een huis of appartement te kopen

Anderzijds zijn er veel gezinnen of alleenstaanden die denken dat het nu of nooit is, dat ze nu nog moeten profiteren van de lage rente. "Ze denken: mijn spaargeld brengt toch niks op en geld lenen bij de bank is voorlopig nog heel goedkoop."

Nog geen oververhitting

Vanden Houte duidt wel op twee mogelijke gevaren. Enerzijds is vastgoed minder liquide, dat betekent dat het minder makkelijk in geld om te zetten is. "Als mensen snel geld nodig hebben, zijn beleggingen sneller verkocht dan een eigendom."



Ook de vastgoedprijzen zijn een mogelijke bekommernis, want als mensen meer en meer vastgoed kopen, kunnen de prijzen te hard stijgen. De Nationale Bank zegt in zijn rapport dat vastgoed in 2017 eigenlijk 6,5 procent te duur was. Die overwaardering lijkt mee te vallen, want in zijn rapport van 2015 lag de overwaardering nog op 11 procent.



De prijzen stijgen dus voorlopig minder hard dan sommigen vrezen. Dat komt onder meer omdat er de afgelopen jaren meer gebouwd is dan dat er huishoudens bij zijn gekomen.