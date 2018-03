Bijna alle Gentse scholieren kunnen naar school van voorkeur

Kritische stemmen spraken van een loterij, maar dat spreekt Gents schepen voor onderwijs Elke Decruynaere tegen. Bijna iedereen kan terecht in de school die ze als eerste keuze hebben opgegeven. De scholen die meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, kunnen ook nog bekijken of ze hun capaciteit kunnen uitbreiden.  Over een week volgen de definitieve resultaten. Wie uiteindelijk niet in zijn school van voorkeur raakt ingeschreven, kan vanaf april rechtstreeks inschrijven in de scholen waar er nog plaatsen vrij zijn.