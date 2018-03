Bijzonder theaterstuk toont hoe moeder (met hoofddoek) en dochter worstelen met moslimtradities

Meisjes in Maasmechelen mogen toch hun hoofddoek dragen op school. Het hoofddoekendebat lijkt terug van niet weggeweest. En net vandaag was er in Antwerpen een voorstelling van een bijzonder theaterstuk. "Niet meer zonder jou" gaat over het omgaan met tradities in de moslim-gemeenschap, de worsteling van verschillende generaties en het wederzijdse onbegrip. Een vrijgevochten dochter staat samen met haar traditioneel-islamitische moeder (mét hoofddoek) op de scène.