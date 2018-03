Auteur van ophefmakend Trump-boek is boos en annuleert alle interviews met Nederlandse en Belgische media

Ook VRT NWS zou vandaag uitgebreid kunnen spreken met de auteur. Maar in extremis besliste Wolff om alle voor vrijdag geplande interviews af te blazen. Hij is boos omdat hij bij de opname van het Nederlandse televisieprogramma "College tour" op donderdagavond, naar zijn aanvoelen te hard op de rooster werd gelegd.

Met name de vragen over de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley zouden Wolff geërgerd hebben. In zijn boek schrijft hij dat Haley en Trump een erg goede werkrelatie hebben. Maar de voorbije weken leek hij in interviews zelf te suggereren dat die relatie niet louter professioneel zou zijn.

Dat verhaal over een zogenaamde liefdesrelatie tussen Trump en Haley kreeg kortstondig heel wat aandacht in de Amerikaanse pers, waarna Wolff van de weeromstuit begon te ontkennen dat hij ooit zoiets gesuggereerd had. Ook Nikki Haley zelf ontkende met klem, en had het over "walgelijke" beweringen.