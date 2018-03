"Brussels Air" waarschuwt voor slechte luchtkwaliteit in Brussel

Brussels minister van Leefmilieu en Levenskwaliteit Céline Fremault (CDH) liet de app ontwikkelen om mensen beter te kunnen waarschuwen voor hoge concentraties aan schadelijke stoffen in de lucht. Hij toont dus niet alleen de resultaten van metingen, maar stuurt ook waarschuwingen als de lucht heel erg vervuild is of als het hitte- of ozonplan van kracht wordt. De metingen worden gedaan in verschillende meetstations in het gewest.

"Ondanks een duidelijke verbetering van de luchtkwaliteit in haar geheel moeten er nog inspanningen geleverd worden om de aanwezigheid van bepaalde verontreinigende stoffen, zoals stikstofdioxide en black carbon, te verminderen", zegt Fremault. "Het is een belangrijk instrument om informatie te verstrekken en om mensen bewust te maken. Ze kunnen dan kiezen voor alternatieve verplaatsingswijzen of afzien van bepaalde fysieke inspanningen in geval van pollutiepiek."

Inwoners van het gewest konden zich nu al laten waarschuwen via een gratis sms- en mailsysteem. Ook op de website www.luchtkwaliteit.brussels kunnen Brusselaars de evolutie van de luchtkwaliteit in het gewest permanent volgen.