Brussels Airport belooft compensatie voor omwonenden bij eventuele uitbreiding

Het discussieforum - Forum 2040 - kwam vandaag voor het laatst bijeen. Het bestond uit een tachtigtal geselecteerde belanghebbenden (omwonenden, gemeenten, bedrijven, experts), die de voorbije maanden de toekomstplannen bespraken in een reeks themasessies rond bijvoorbeeld mobiliteit en luchtgeluid.

In een toespraak maakte luchthaventopman Arnaud Feist de balans op van het forum. "Dit proces heeft ons geholpen om de percepties en de interpretaties van alle betrokken partijen grondig in te zien en te begrijpen."

Hij benadrukte nogmaals dat er op dit moment nog geen sprake is van concrete, uitgewerkte plannen, maar wel van een visie. Hij verzekerde de deelnemers aan het forum dat ook andere opties niet uitgesloten zijn dan de twee uitbreidingsscenario's die de luchthaven zelf naar voren schuift. "Ik wil u verzekeren dat wij alle mogelijkheden zullen blijven bestuderen, met een evenwichtige benadering als essentieel criterium", klonk het. Volgens Feist wil Brussels Airport zelf ook liever groeien zonder extra te moeten investeren in capaciteit, als dat mogelijk zou blijken.

Tegen de twee geschetste scenario's kwam veel protest, zeker tegen de meest ingrijpende plannen waarbij baan 25L met 900 meter zou worden verlengd en er sprake is van een kilometerslange muur die tot 18 meter hoog zou reiken. Tijdens infosessies in de omliggende gemeenten Steenokkerzeel en Kortenberg werd het in januari bijzonder rumoerig toen dat scenario ter sprake kwam.

Mocht de uitbreiding uiteindelijk toch noodzakelijk blijken, dan wil de luchthaven rekening houden met waardeverlies van huizen die bijvoorbeeld in de schaduw van zo'n muur zouden komen te liggen. Daarmee komt de luchthaven tegemoet aan de kritiek dat "niet de mensen die onteigend worden, maar diegenen die net niet hun huizen moeten verlaten, de sukkelaars zijn", zoals die te horen was tijdens de infosessie in Steenokkerzeel.