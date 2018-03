China neemt controle over bij eigenaar Fidea en Bank Nagelmackers

Peking neemt het bedrijf niet over, maar neemt er tijdelijk wel het roer in handen. Dat was nodig omdat "illegale activiteiten de solvabiliteit van het bedrijf" in gevaar brachten, klinkt het.



Anbang kende de voorbije jaren een explosieve groei, met miljardenzware overnames in het buitenland. In België is Anbang eigenaar van Fidea en Bank Nagelmackers. In Nederland kochten de Chinezen onder meer verzekeraar Vivat. Een ondoorzichtige structuur en stijgende schulden brachten de Chinese verzekeraar evenwel in diskrediet.