De Nokia uit "The matrix" en Samsung S9 aan de wereld voorgesteld

Op de vooravond van het World Mobile Congress in Barcelona zijn vandaag al heel wat nieuwe smartphones voorgesteld. Wij gingen alvast kijken bij Nokia en Samsung. Marktleider Samsung stelt de Galaxy S9 voor. Dit toptoestel is de opvolger van de succesvolle S8. Nokia brengt op zijn beurt maar liefst vijf toestellen uit. Drie daarvan zijn updates van bestaande modellen. De Finnen pakken ook uit met de Nokia 8110, een goedkope mobiele telefoon die doet denken aan een model uit de jaren 90.

Nokia-nostalgie

Nokia keerde vorig jaar terug naar de smartphonemarkt. En dat deden ze met een marketingtruc die kon tellen. Ze brachten de Nokia 3310 opnieuw uit. Een heruitgave van het gelijknamige toestel uit de glorieperiode van het merk. Nokia - of moeten we zeggen HMD Global - herrees vorig jaar uit zijn as dankzij een aantal ex-medewerkers van Nokia. HMD Global ontwikkelt toestellen die vervolgens door Foxconn worden gemaakt. Het bedrijf plakt dan de merknaam "Nokia" op de toestellen.

Dit jaar hopen ze de truc te herhalen met de 8110. Het toestel kreeg in de jaren 90 de toepasselijke bijnaam "banaan". Iedereen die de film "The matrix" gezien heeft, herinnert zich de iconische scene waarin hoofpersonnage Neo wegloopt en een Nokia 8110 bovenhaalt, waarbij het gleufje open schuift met een druk op de knop. Net zoals de 3310 vorig jaar zal de 8110 bij heel wat mensen het hart sneller doen kloppen. Dat weet Nokia heel goed. Daarnaast hopen ze dat mensen smartphonemoe worden en teruggrijpen naar klassiekere modellen. "Wij willen inspelen op de behoeften van de mensen. Heel wat mensen zoeken een manier om de informatie te beperken, zoals op de smartphone", zegt Wout Martens van HMD Global Benelux.

Nokia 1

Het is Nokia dus niet ontgaan dat heel wat mensen smartphonemoe zijn. De 8110 is klaargestoomd voor 2018. Het toestel beschikt over wifi, 4G en je kan er applicaties zoals Facebook, Spotify of Google Maps op downloaden. Of het een succes zal zijn, valt af te wachten. De 3310 deed het alvast goed. Feit is dat Nokia, dat in ons land nummer 5 is na Wiko, de aandacht nodig heeft want de concurrentie is bikkelhard.

Nokia 8 Sirocco

Naast de 8110 heeft Nokia vandaag een aantal updates aangekondigd. In de goedkope categorie zien we de Nokia 1. Een smartphone van 89 euro die op een uitgeklede versie van Android draait. Google gelooft in dit verhaal, want de techgigant ontwikkelde een light-versie van het besturingssysteem voor goedkope modellen. Naast de Nokia 1 werden de Nokia 6, Nokia 7 Plus en de Nokia 8 Sirocco voorgesteld. Deze laatste is het toptoestel dat heel sterk doet denken aan de Galaxy Note 8 van Samsung. Alle Nokia-toestellen draaien - en hiermee is Nokia een van de weinige merken die dat doen - op een zuivere versie van Android zonder extra applicaties van de smartphoneproducent.

Zal de S9 het succes van de S8 evenaren?

Terug naar Samsung. 2016 was een rampjaar voor de Zuid-Koreaanse telefoonproducent. De Galaxy Note 7 schoot spontaan in brand en werd amper twee maanden na de release uit de markt gehaald. Het toestel werd bij ons uiteindelijk nooit verkocht. Vorig jaar deed de Galaxy S8 het bijzonder goed. Samsung gelooft dat 2018 nog beter zal worden, want de S9 is een waardige opvolger van de S8. Op het eerste gezicht heeft Samsung geluisterd naar de kritiek. De vingerscanner van op de S8 was ongelukkig, naast de camera, geplaatst. Op de S9 is de vingerscanner onder de camera gesitueerd.

Samsung S9

"The camera reimagined": met deze slogan werd de S9 vandaag voorgesteld. Samsung belooft dat de camera nu nog beter zal zijn dan pakweg die van de iPhone X of de Google Pixel 2. Apple heeft al jaar en dag de reputatie van de beste camera te hebben, en met de Pixel 2 bracht Google vorig jaar de smartphone die volgens specialisten de beste camera had. Samsung kan dus niet anders dan straf uit de hoek komen.

Dat Samsung goed kijkt naar Apple - met de iPhone X kan je Animojis maken - blijkt uit de AR Emoji. In plaats van een foto te nemen kan je een opname maken van een emoji door gekke bekken te trekken. Afrondend nog even dit: vorige week brachten we het nieuws dat er vorig jaar minder smarphones zijn verkocht. Maar toch volgen de smartphonereleases elkaar snel op. Zolang de consument de smartphone niet beu is gezien - wat we niet snel zullen zien gebeuren - proberen de merken mekaar te overtreffen met de nieuwste snufjes.