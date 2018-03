Derde wolf in Nederland: hoe zit het ondertussen met Naya?

Nederland zit dit jaar al aan zijn derde bezoek van een wolf. Eerder was er de jonge wolvin Naya in Noord-Brabant, die dan is afgezakt naar ons land. Later dook een andere wolf op in Twente. Wolf nummer drie verraste woensdag een automobilist in de Betuwe, een landstreek in Gelderland tussen de rivieren de Waal, de Nederrijn en de Lek. Daarna werd het dier nog eens gezien aan de zuidelijke rand van het Nationaal Park de Veluwe, enkele tientallen kilometers verder. De wolf is door het dorpje Bennekom getrokken en is er meermaals gefilmd.