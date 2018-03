Diversiteit in jeugdwerk moeilijk? J100 bewijst dat het kan

J100 goed voorbeeld

J100 is een project waarbij 100 jongeren van diverse komaf elke maand samenkomen om voorstellen te doen over hoe het leven in de stad beter kan. "Ze houden meetings en een paar keer per jaar zelfs tops met politici", vertelt Filip Balthau van jeugdorganisatie Jes. "Daarnaast zijn er op gezette tijden in alle wijken van de stad J100- wijkwandelingen waarbij zij hun perspectief over hun wijk tonen."

Met, niet over

Een belangrijke leuze bij Jes is: praat met jongeren in plaats van over jongeren. "Dat is één van de toekomstige uitdagingen, elkaars referentiekader en achtergrond beter begrijpen én ervoor zorgen dat we met z'n allen meespelen", besluit Balthau.

In totaal werken er 11 jeugdorganisaties mee aan de J100.