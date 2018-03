Eerste project op oude Ford-site moet 420 banen opleveren

Halverwege vorig jaar is gestart met de sloop van de vroegere Ford-fabriek in Genk. Ruim 40 hectare aan gebouwen en installaties gaan er tegen de vlakte. Want de Ford-terreinen krijgen een nieuwe bestemming. Er komen onder meer een bedrijvenpark voor hoogtechnologische industrie en e-commerce, een overslagcentrum voor goederen, en magazijnen voor chemische producten.

Weg, water en spoor

De magazijnen die Essers gaat bouwen, zijn het eerste nieuwe project op de oude Ford-site. Ze zijn bestemd voor de opslag en verwerking van een ruime waaier aan chemische producten. Nu wordt begonnen met de bouw van de eerste twee magazijnen, die tegen eind dit jaar in gebruik zullen zijn. Maar op termijn zal 160.000 vierkante meter hoogwaardige opslagruimte beschikbaar zijn.

Het terrein langs het Albertkanaal maakt het mogelijk om chemische goederen aan en af te voeren, niet alleen via de weg, maar ook via het water en het spoor. Alles samen is met het nieuwe project een investering van 80 miljoen euro gemoeid. Dat moet uiteindelijk voor 420 nieuwe jobs zorgen.

"Ondanks onze sterke, internationale groei blijven we investeren in Limburg", zegt Gert Bervoets, CEO van Essers. "Met dit project zetten we een nieuwe stap in de uitbouw van Genk tot logistieke draaischijf, en scheppen we extra banen in onze provincie."