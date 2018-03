Eén Belg wint vanavond sowieso 1 miljoen euro, "ook al heeft hij geen enkel cijfer juist"

Wie meespeelt met EuroMillions kijkt wellicht al een tijdje uit naar vanavond. Zo maar even 174 miljoen euro zit er in de jackpot, het op een na hoogste bedrag ooit. Of iemand die pot ook effectief in de wacht sleept, is nog niet zeker, maar sowieso zal EuroMillions 25 Europese deelnemers blij maken met een bedrag van 1 miljoen euro.