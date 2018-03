Extra betalen aan Europa na de brexit? "Nu niet aan de orde", zegt Michel 

Prioriteiten

Voor premier Charles Michel is net nu te vroeg om al over de hoogte van het toekomstige EU-budget te spreken. "Niet enkel het bedrag is belangrijk", zei de premier, maar ook de discussie over welke prioriteiten we leggen in de begroting, en de vraag of alles wel efficiënt besteed wordt. N-VA, de grootste regeringspartij, verzette zich gisteren in een persbericht hevig tegen een hoger Europees budget,en pleitte voor een kleiner budget na de brexit. CD&V pleit voor een hoger Europees budget, en denkt onder meer aan de opbrengst van CO2-uitstootrechten als inkomstenbron. Dit verschil van mening verklaart de voorzichtige positie die Michel inneemt. "Dit is nog maar de start van het debat, in het parlement en in de regering", zei Michel. De kans is bovendien groot dat de discussie over de Europese meerjarenbegroting niet afgerond zal zijn voor de verkiezingen van 2019, zodat het automatisch een kwestie wordt voor de volgende federale en regionale regeringen in ons land.