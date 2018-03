Film in zicht over zeilmeisje Laura Dekker

Het was enkele jaren geleden voorpaginanieuws: de drang van de Nederlandse Laura Dekker om een solozeilreis rond de wereld te maken. Daar moest ze eerst een juridische strijd voor uitvechten. Uiteindelijk koos Laura Dekker op 21 augustus 2010 het ruime sop in Gibraltar. 518 dagen later meerde ze aan op Sint Maarten. Ze was de jongste solozeiler ooit die daar in slaagde.