Franse douane vindt gestolen schilderij Degas in geparkeerde bus

De Franse douane vond het schilderij eind vorige week in een bus, die geparkeerd was langs een autoweg nabij Parijs. In het bagageruim bleek een koffer een schilderij te bevatten, getekend Degas. Het Musee d’Orsay onderzocht het en bevestigt dat het om “Les choristes” gaat. Dat doek was in 2009 gestolen uit het museum Cantini in Marseille. Het Musee d’Orsay in Parijs had het in bruikleen gegeven.

"Les choristes" is een klein pastelschilderij van de impressionist Degas, 32 op 27 centimeter groot, uit 1877. Er staat een groep dansers en zangers op in de opera, vermoedelijk tijdens een uitvoering van "Don Giovanni" van Mozart. Het is naar verluidt 800.000 euro waard. De douane ondervroeg ook de inzittenden van de bus. Niemand zei iets te maken te hebben met de koffer waarin de Degas zat.

De Franse minister van cultuur Françoise Nyssen prijst de douaniers en is blij dat het schilderij terecht is, want "de diefstal was een zwaar verlies voor het impressionistische erfgoed". In september is het een eeuw geleden dat Edgar Degas overleed. In het Musée d’Orsay komt er volgend jaar een overzichtstentoonstelling, mét "Les choristes".