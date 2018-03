Gentse vijver kleurt roze

Wandelaars en fietsers in het Sint-Baafskouterpark in Gent hebben het ongetwijfeld al gemerkt: de vijver is helemaal rozerood gekleurd. Het is geen werk van een grappenmaker maar een natuurfenomeen. Een roze kroosvaren bedekt het water. Je kan die vergelijken met de groene, bekendere variant. De varen gedijt nu opvallend goed, normaal gezien gebeurt dat in warmere periodes. Een mogelijke reden kan zijn dat het water té rijk is aan voedsel.

Onlangs liet de stad de bordjes "Verboden te voederen" wegnemen. Enkele bezoekers zouden nogal veel brood in de vijver gooien, met de wildgroei aan rozerode kroosvaren tot gevolg. Als het nodig is, kunnen de bordjes terugkomen. Maar, voorlopig loopt het nog niet zo'n vaart, de varen verdwijnt normaal gezien vanzelf na enkele dagen. Wie dus nog een originele foto wil maken, zal zich moeten haasten.