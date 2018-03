Grote winkelketens werken samen met politie om georganiseerde bendes op te rollen

Hoe gaat het precies in zijn werk? Winkels kunnen verdachte feiten op een beveiligde website posten, waar de politie die informatie vervolgens kan screenen. De ketens moeten wel het vermoeden hebben dat het gaat om georganiseerde misdaad en niet om bijvoorbeeld kruimeldieven. Het gaat bijvoorbeeld om foto's, video's of beschrijvingen. De politie kan dan linken proberen leggen tussen verschillende zaken.

CEO Comeos: "Ongelooflijk succesverhaal"

En die aanpak blijkt een succes. Volgens Comeos werden er al meer dan 2.000 feiten gemeld op de website, waarvan de helft effectief resultaat opleverde. "Het is een ongelooflijk efficiënt systeem", benadrukt CEO van Comeos Dominique Michel. "In 100 procent van de gevallen reageert de politie naar de handelaars toe, en in 50 procent heeft de politie heel concreet actie kunnen ondernemen. Dat kan gaan van arrestaties, over identificaties tot boetes. Het is een succesverhaal. We maken de link tussen verschillende lokale feiten."

Daarom wordt het proefproject nu opengesteld voor alle grote handelaars: winkels, maar ook bijvoorbeeld banken of apothekers. Michel is hoopvol naar de toekomst toe: "Ik vermoed dat we de komende jaren duizenden en duizenden feiten zullen kunnen signaleren aan de politie."