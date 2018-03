Gwendolyn Rutten: "Niet verstandig om democratische partij op voorhand uit te sluiten"

"Wij besturen met de N-VA in België terwijl hun hoofdpunt de splitsing van België is", zegt Rutten in "De afspraak op vrijdag". "Als ze in Brussel hun communautaire programma ook opzij laten en hun communautaire hardliners opzij laten om een stad te besturen, dan kan je op voorhand niet zeggen dat je hen uitsluit."

Nochtans was dat exact wat Brussels minister Guy Vanhengel afgelopen weekend in de krant had gezegd. Vanhengel is minister in de regering van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). "Guy Vanhengel doet heel goede dingen in Brussel, maar ik vind het niet verstandig - laat mij dat zo duidelijk zeggen - dat je een democratische partij op voorhand uitsluit.

Brussel haalt dezer dagen het nieuws op weinig positieve wijze. De vele schandalen rond schijnzelfstandigen die riante vergoedingen opstrijken bij vzw's zoals Gial besmeuren het imago van de Brusselse politici. Vaak wordt de PS dan aangewezen als hoofdschuldige. Vanhengel is niet alleen minister in een regering geleid door een PS'er, hij staat ook op één lijst met Rudi Vervoort voor de gemeenteraadsverkiezingen in Evere. "Dat zijn vrienden", zegt Rutten daarover, en ze wijst er meteen op dat Open VLD in de meeste andere Brusselse gemeenten samenwerkt met de MR, de Franstalige liberalen.