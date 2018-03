Helga Stevens krijgt voorlaatste plaats op Gentse N-VA-lijst

Gisteren maakte de partij bekend dat voormalig lijsttrekker Elke Sleurs de lijst zal duwen en Kamervoorzitter Siegfried Bracke halfweg de lijst komt. Voor lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt, een collega van Stevens in het Europees Parlement, betekende de beslissing het einde van een periode van interne onenigheid bij de Gentse N-VA-afdeling.

Eerder had Bracke aangegeven te passen voor de voorlaatste plaats. Een voorstel van Sleurs, die hem vorig jaar opvolgde als lijsttrekker. Sleurs zette in januari een stap opzij en bij het compromis gisteren werd over de voorlaatste plaats niets meer gezegd.

Die onverkiesbare plaats gaat naar Helga Stevens, die doof geboren is en sinds 2014 in het Europees Parlement zit. Ze zet zich daar in voor de rechten van personen met een beperking.