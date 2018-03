Jaar extra gevangenis geëist voor gevangene na beschuldiging misbruik en exhibitionisme

Op basis van die beschuldiging vroeg de procureur in de rechtbank van Tongeren een bijkomende gevangenisstraf van een jaar. De gedetineerde ontkent alles en spreekt van een complot.

De feiten waarvan de nu meerderjarige vrouwen de gedetineerde beschuldigen dateren al van voor 2000. Pas na zeventien jaar durfde een van de vrouwen, die ook aanwezig was in de Tongerse rechtszaal, een klacht indienen. De man zou, vanaf zijn vijftiende, de toen nog jongere meisjes jarenlang ongepast hebben aangeraakt, zijn geslachtsdeel meermaals hebben laten zien en één van de meisjes gedwongen hebben om hem oraal en anaal te bevredigen.

De advocaat van de aanwezige vrouw vertelde hoe zijn cliënte van haar zesde tot haar dertiende werd misbruikt telkens als ze alleen was met de jongen. Hij werd uiteindelijk door zijn familie op het matje geroepen en voor een ultimatum gesteld. Zo moest hij het land verlaten en in Turkije zijn legerdienst gaan doen. Sinds 2009 zit hij door een opeenstapeling van veroordelingen, ook voor gelijkaardige feiten, in de gevangenis van Hasselt. Normaal gezien mag hij in de loop van dit jaar de gevangenis verlaten, maar staat hij de komende jaren nog ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank.

Zelf ontkent de gedetineerde alle aantijgingen en noemt hij de beschuldigingen van de vier vrouwen een complot om hem langer in de gevangenis te houden. "Ik weet wat ik wel en niet gedaan heb. Zelfs als ik onschuldig wordt verklaard, hebben zij gewonnen, omdat ze mijn naam besmeurd hebben", zo snauwde de man de rechters, de vrouw en de in de zaal aanwezige familie toe.

Vonnis op 22 maart.