Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen André Gyselbrecht op kasteelmoordproces

Het Openbaar Ministerie heeft zijn vordering, die over twee dagen verspreid is, afgerond. De aanklager trok stevig van leer tegen hoofdverdachte André Gyselbrecht: "We hadden al veel vroeger een proces kunnen hebben, maar André Gyselbrecht koos ervoor om vijf jaar lang te liegen." De toon voor de verdere vordering was meteen gezet. "Hij liegt, volgt alles op, leidt en manipuleert." Het Openbaar Ministerie eist nu 30 jaar voor André Gyselbrecht. Dat is de maximumstraf. Volgens de procureur zijn er geen verzachtende omstandigheden voor de moord op Stijn Saelens.