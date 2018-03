Café in Sint-Niklaas heeft "tweede mooiste interieur ter wereld"

Gisterenavond kreeg King George café zilver in de competitie voor het mooist ingerichte café ter wereld. Ze werden tweede op de prestigieuze World Interior Awards in Londen. Het interieur werd bedacht door de ontwerpers van het creatieve agentschap King George zelf. In de shortlist was King George café de enige Europese gekwalificeerde zaak, naast cafés uit Melbourne, Shanghai en Sydney. Het café doet dienst als ontmoetingsplek voor werknemers en klanten, maar het is ook een lunchcafé en koffiespot voor mensen en bedrijven uit de buurt.