Kris Luyckx: "Dit is een noodkreet en een warme oproep van de familie van Danny Byltjes"

De Belgische justitie startte een onderzoek. "Maar het stokt in India", zegt Luyckx in "Terzake". "Op het moment dat we daar iets in gang moeten duwen, gebeurt er niks."



Het interview dat Nancy Van Son, de weduwe van Danny Byltjes, gaf aan VRT NWS is volgens de advocaat van de familie "een noodkreet en een warme oproep". "Misschien is er toch een witte merel die zou kunnen opstaan en die zijn schouders onder de zaak wil zetten", aldus nog Kris Luyckx.