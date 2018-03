We schrijven 1998: in Heerlen wordt de 11-jarige Nicky dood aangetroffen tijdens een zomerkamp. Hij is vermoord: de moord wordt nooit opgelost, de dader nooit gevonden. Wél werden er mogelijk DNA-sporen van de dader op het lichaam van de jongen aangetroffen.

Laatste poging om moordzaak op te helderen

Nu doen de politie, het Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut een laatste poging om de zaak op te helderen. In Nederland wordt de volgende drie weken het grootste DNA-verwantschapsonderzoek gehouden. Alle mannen binnen een straal van vijf kilometer van de vindplaats kregen een uitnodiging om hun DNA af te staan. In cijfers? Dat zijn er ruim 21.500 mannen tussen 18 en 75 jaar. Ze kunnen daarvoor terecht op zes locaties in Brunssum, Heerlen, Heibloem en Landgraaf.

Dagelijks zullen zo'n 100 politiemedewerkers meewerken aan het onderzoek. "Per dag wordt gemiddeld 1.250 keer wangslijm afgenomen", laat de politie weten. Het DNA zal niet in een databank opgeslagen of bewaard, maar zal na het onderzoek of de strafzaak vernietigd worden. "De afname wordt alleen in deze zaak gebruikt." Ook belangrijk: deelname blijft vrijwillig.

Ook de burgemeester van Landgraaf, Raymond Vlecken doet mee. "Hoe meer mensen er deelnemen, hoe groter de kans op een match." Het officiële startschot voor het onderzoek is morgen.

Wat is een DNA-verwantschapsonderzoek?