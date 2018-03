Steeds meer studenten in Leuven dronken naar ziekenhuis afgevoerd

Naast de ambulance van de brandweer, rijden er ook andere ziekenwagens rond in Leuven. Als al hun gegevens opgeteld worden, blijkt dat gemiddeld twee mensen per dag door alcoholmisbruik in het ziekenhuis belanden in Leuven. De stijgende trend is opmerkelijk. Bovendien lijken studenten alsmaar minder op mekaar te letten, stelt de brandweer vast.

Alcoholmisbruik aanpakken zoals roken

Vicerector Chantal Van Audenhove beseft dat de universiteit mee een teken moet geven. "Drinken hoort voor een deel bij student zijn, maar we zien dat jongeren nu vaker naar sterke dranken grijpen in plaats van het bij bier te houden."

"Daarom willen we een campagne opstarten waarbij jongeren aantrekkelijke alternatieven krijgen, non-alcoholische cocktails bijvoorbeeld, zodat het ook "gewoon" wordt dat sommige mensen niet-alcoholische dranken drinken. We moeten proberen te werken aan een andere houding tegenover overmatig drankgebruik zoals dat in het verleden ook gelukt is met onze houding tegenover roken."

Verplichte cursus tot 25 jaar

De stad gaat alvast strenger optreden zegt schepen Bieke Verlinden (SP.A): "Sowieso worden minderjarigen die problemen krijgen met alcohol uitgenodigd voor een bemiddelingstraject. De stad maakt dit vanaf nu verplicht voor al wie 25 jaar of jonger is. Jongeren kunnen dan een dag meelopen met de reinigingsdienst en moeten ook een cursus volgen over hoe je met alcohol moet omgaan."

Meer mocktails in studentencafés

Pieterjan Vaneerdewegh van de Leuvense studentenkring LOKO is ook onder de indruk van de cijfers. "We willen zeker meewerken aan sensibiliseringsacties."

"Binnenkort zullen we bijvoorbeeld alle studentenverenigingen en fakbars aanmoedigen om een mocktail in het aanbod op te nemen, zodat er altijd een lekker alternatief is voor alcoholische dranken. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat studenten hier in Leuven een alcoholverslaving oplopen."