Lichtfestival of breakdance? Hier kunt u dit weekend terecht voor een culturele trip

Ook in Brussel brandt de lamp

Na Gent organiseert ook Brussel dit weekend een eigen lichtfestival: Bright.Brussels. Voor deze derde editie wandelt u (gratis) langs 12 installaties, waaronder deze omgekeerde piramide van licht:

Ook Schaarbeek organiseert dit weekend een eigen lichtfestival(letje): Citizen Lights. Kleinschaliger, maar daarom niet minder sympathiek. Het Schaarbeeks Biermuseum is vanavond een van de verzamelplaatsen en is tijdens het festival gratis te bezoeken. Een stukje ouderwetse folklore in Brussel.

Visjes drinken in Geraardsbergen

Een topweekend voor de liefhebbers van folklore, want op zondag trekt de Krakelingenstoet door de straten van Geraardsbergen, een parade waarin zo'n 1.000 mensen uit de streek zich uitleven in historische kostuums. Daarna gaat het richting Oudenberg voor de traditionele Krakelingenworp en het drinken van wijn met levende visjes. Unesco is fan, Krakelingen en Tonnekensbrand zijn erkend als werelderfgoed. Ook koning Filip en koningin Mathilde hebben hun komst bevestigd.

De 9e van Beethoven, ook bij u thuis

Dit weekend staat Symfonie nr. 9 van Ludwig van Beethoven op het programma in het Concertgebouw in Brugge. Het concert zelf is hopeloos uitverkocht, maar u kunt het wel gratis volgen op groot scherm in de inkomhal of thuis via de livestream hieronder. Beethoven was al volledig doof toen hij de symfonie schreef, daarom is er dit weekend extra aandacht voor het voelen van muziek. Zo staat er tijdelijk een zogenoemde "voelstoel" van geluidskunstenaar Jürgen De Blonde en meubelmaker Ward Delbeke.

Recyclart is dood, leve Recyclart!

Na zo'n 20 jaar moet Recyclart in Brussel de locatie onder het station Brussel-Kapellekerk verlaten. Het afscheid zal de buurt nog lang heugen: vannacht begint er een marathonfeest van maar liefst 36 uur, met veel muziek en dans. Zwangere Guy speelt bijvoorbeeld zondagnacht ten dans. De toegang is gratis, op de website valt alvast dit te lezen: "respect the toilets, respect the neighbours, no vomito in de zaal". U bent gewaarschuwd.

Battle of Honour in Mechelen

De wereldtop breakdance verzamelt vandaag in het Cultuurcentrum Mechelen. De kampioenen uit Rusland, Japan, Amerika, ... nemen het tegen elkaar op in een Battle of Honour. Ook enkele gepensioneerde Belgische pioniers tonen hoe het bij ons ooit begon. Als opwarmertje kunt u hieronder de finale van vorig jaar herbekijken. Prettig weekend!