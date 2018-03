Mechelen verzamelt ongebruikte luiers via Pamperboxen

De Pamperbank bestaat in Vlaanderen al langer maar was in Mechelen nog niet actief. De stad en het Sociaal Huis starten nu met Pamperboxen waarin mensen hun ongebruikte luiers kunnen achterlaten.

Eén euro-pakketjes

"We weten dat luiers duur zijn in aankoop en veel van onze cliënten bij het Sociaal Huis hebben moeite om ze te betalen. De ingezamelde luiers zullen in pakketjes van 15 stuks worden aangeboden voor één euro."



Mensen die met een overschot zitten omdat hun kind de luiers ontgroeid is, kunnen op deze manier andere Mechelaars met jonge kinderen helpen. Via maatschappelijk assistenten wordt bepaald wie beroep kan doen op de één euro-pakketjes. "In eerste instantie kunnen mensen één keer per maand een pakket van 15 luiers aankopen voor één euro", zegt Anciaux nog. "Maar het is niet duidelijk hoeveel luiers we zullen ophalen. Daarom roepen we mensen maar ook bedrijven op om bijkomende financiële bijdragen te doneren. Elke euro die via dit project wordt verdiend, wordt opnieuw in het project geïnvesteerd."



Sociaal Huis Mechelen hoopt de Pamperboxen ook bij private kinderopvangbedrijven en mutualiteiten te kunnen zetten.

meer informatie vind je op www.depamperbank.be.