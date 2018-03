M HKA verhuist naar Hof van Beroep in Antwerpen

Spiksplinternieuw museumgebouw, kostprijs 65 miljoen

Het Hof van Beroep (een ontwerp uit 1973 van architecten Appel en Welslau) zal worden afgebroken. In de plaats komt een nieuw museum, waarvoor een architectuurwedstrijd wordt uitgeschreven. "In het voorjaar van 2019 hopen we een laureaat te hebben," zegt minister Gatz in "De Wereld Vandaag" op Radio 1. "Een realistische raming is dat het nieuwe museum in 2024 open gaat." De Vlaamse regering trekt 65 miljoen euro uit voor het nieuwe M HKA.