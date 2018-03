Modellen van Gucci dragen replica van eigen hoofd mee op catwalk

De valse hoofden zagen er akelig echt uit, ze hadden zelfs hetzelfde kapsel en dezelfde gelaatsuitdrukking als de modellen die ze droegen. Volgens creatief directeur Alessandro Michele "stellen de hoofden de strijd om je eigen identiteit te vinden voor" en wijzen ze ook op het belang om "te zorgen voor je hoofd en je gedachten".

De levensechte replica's werden gemaakt door het Romeinse bedrijf Makinarium. Dat verzorgde de special effects van onder meer "All the money in the world" van Ridley Scott en van "The tale of tales", een fantasyfilm met Salma Hayek van regisseur Matteo Garrone.

