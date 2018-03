Nieuwe beschuldigingen tegen Trumps campagnemanager Manafort

Nu heeft hij de ex-campagnemanager en ex-zakenpartner van president Donald Trump nieuwe feiten van financiële misdrijven ten laste gelegd. Dat blijkt uit rechtbankstukken.

Mueller beschuldigde Paul Manafort en Rick Gates - die laatste sloot zich aan bij Trumps campagneteam toen Manafort er korte tijd manager was in 2016 - van valse belastingaangiftes. Hij klaagt hen ook aan omdat ze buitenlandse rekeningen niet aangegeven zouden hebben en bankfraude zouden gepleegd hebben.

Manafort wordt ervan beschuldigd meer dan dertig miljoen dollar aan inkomsten witgewassen te hebben die hij verborgen hield voor de autoriteiten in de VS. Gates zou hem daarbij geholpen hebben, blijkt uit de aanklacht, die uit 32 punten bestaat, in de rechtbank van Virginia.

Mueller klaagde Gates en Manafort al aan in oktober omdat ze verklaringen zouden afgelegd hebben en geld zouden witgewast hebben. Ook lieten ze na om zich te registreren als buitenlandse agenten, terwijl ze lobbywerk uitvoerden voor de vroegere pro-Russische regering in Oekraïne.

De twee blijven op dit moment wel gevrijwaard van beschuldigingen van collusie met Rusland tijdens Trumps campagne, de kern van het onderzoek van Mueller dus. De tenlasteleggingen van donderdag worden algemeen gezien als een poging van Mueller om de druk op Manafort en Gates op te voeren om mee te werken in dat onderzoek naar collusie. Later dit jaar moeten beiden voor de rechter verschijnen.