Boetes voor wie te dunne ijs van de Damse Vaart opgaat

Nu ligt er nog geen ijs op de Damse Vaart. Maar er worden nog voor meerdere dagen vriestemperaturen voorspeld. Dus dat kan betekenen dat er toch ijs komt op de Damse Vaart. Van zodra dat zo is, zullen rode vlaggen bij de Vaart geplaatst worden, dat niemand er op mag. Van zodra het ijs 6 centimeter dik is, zal er elke dag gemeten worden. Pas als het ijs 12 centimeter dikte haalt, mag erop geschaatst worden.

Gras maaien op zondag of wildplassen

Schaatsers die zich toch vroeger dan bij die 12 centimeter dikte op het ijs waagden, kregen daar tot nu geen boete voor. Niet omdat het niet verboden is, maar wel omdat Damme niet over een GAS-ambtenaar beschikte om de boetes uit te schrijven. Nu is die er wel, dus dat betekent dat schaatsen op ijs dat nog niet dik genoeg is, voortaan kan beboet worden. Maar dat niet alleen: ook voor andere acties die voor overlast kunnen zorgen, zoals het gras maaien op zondag of wildplassen, kan de kersvers GAS-ambtenaar voortaan een GAS-boete geven.