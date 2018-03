Ook zware metalen in dampen van een e-sigaret

Bij e-sigaretten wordt de nicotine ingeademd via waterdamp en niet via rook die vrijkomt bij de verbranding van tabak. Bij die verbranding komen kankerverwekkende stoffen vrij die er niet zijn als je nicotine verdampt in water. Veel mensen grijpen naar e-sigaretten als gezonder alternatief of als hulpmiddel om te stoppen met roken. Toch zijn ze volgens tabakologen minder gezonder dan wat veel mensen denken.

Onderzoek bracht de nicotinedampen van een e-sigaret eerder al in verband met het risico op kanker en hartziekten, ook de additieven (de synthetische maakjes die je eraan kan toevoegen) lijken ontstekingsreacties te veroorzaken in onze cellen, en soms zelfs celdood. Wetenschappers van de John Hopkins Bloomberg School of Public Health in de Verenigde Staten hebben nu ontdekt dat het apparaatje zelf ook schadelijk kan zijn.