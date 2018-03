Oost-Vlaanderen is dé paardenprovincie

Volgens Jan De Boitselier, medewerker bij het paardeninfopunt, is Oost-Vlaanderen de belangrijkste provincie als het op paarden aankomt. Wie hier gaat wandelen, zal heel veel paarden in de weiden zien staan. Eerst waren er de trekpaarden, daarna werden de jumpingpaarden populair.

De reden dat je hier zoveel paarden ziet is dat er de laatste jaren minder landbouwbedrijven zijn en er dus veel gronden vrijkomen om iets anders mee te doen. Die worden dan verhuurd aan manèges, of fokkerijen, of particulieren die een paard hebben.

Dikke van de Dender

De Dikke van de Dender is geen scheldwoord, maar een oer-trekpaardenras uit Grimminge bij Geraardsbergen, de bakermat van de Belgische trekpaarden. Daar staat een standbeeld van Orange I, een top-trekpaard. Die uitmuntend sterke soort werd later met samen met nog twee andere sterke soorten trekpaarden gemixt tot een algemeen trekpaardenras. Dat type paard werd bekend in Vlaams -Brabant.

De provincie kent een lange traditie, zeker wanneer het gaat over het trekpaarden. De trekpaarden trokken weg uit Wallonië en kwamen naar Oost-Vlaanderen, waar er na de oorlog nood aan was.

Jumpingpaarden

Vanaf de jaren 60 en 70 moderniseerde de landbouw en waren trekpaarden minder nodig. De fokkerij verschoof naar sportpaarden en dan vooral jumpingpaarden. We hebben in Sint-Niklaas de fokkerij De Muze, van Joris De Brabander. Daar komt de hele wereld op af, zegt De Boitselier. Saudische sjeiks bijvoorbeeld kopen de paarden, waardoor ze gewoonlijk niet bereden worden door Belgische ruiters, maar voor andere landen wel medailles halen op onder meer de Olympische Spelen. Bij de laatste Spelen haalden de Belgische paarden 7 medailles.

Dat die sportpaarden zo goed zijn komt omdat er in de jaren 60 amper sportpaarden waren. De beste soorten uit het buitenland werden gekocht en gefokt tot 1 uitstekend ras.

Goeie grond

We hebben hier ook de ideale omkadering voor paardenfokkerij volgens Jan De Boitselier. De faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Gent is wereldvermaard. Er zijn uitstekende hoefsmeden die in het buitenland gevraagd worden en ons klimaat is ideaal om paarden te houden: veel regen levert mals groen gras op. Paardenweiden worden volgens De Boitselier ook minder bespoten met pesticiden.