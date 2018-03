Openbaar vervoer volgende dinsdag mogelijk zwaar verstoord

Bij de NMBS heeft de socialistische spoorbond opgeroepen tot een 24 urenstaking vanaf maandag om 22 uur. De NMBS waarschuwt dat het treinverkeer - binnenlands en internationaal - mogelijk zwaar verstoord zal zijn.

Ook de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB waarschuwt voor mogelijk sterke hinder. Ze vraagt reizigers om de nodige voorzorgen te nemen en alternatieve vervoersmiddelen te zoeken. Ook De Lijn in Vlaanderen en TEC in Wallonië zullen sterk getroffen zijn. Dat is vaste prik op zo’n stakingsdag.

Bij Bpost verwachten ze voorlopig niet al te veel hinder. De krant zou in de bus moeten vallen en ook de postbedeling zou geen al te grote hinder mogen ondervinden.

Ook elders kan de staking voor hinder zorgen, want er kunnen ook acties zijn in scholen, crèches, gevangenissen, havens, administraties en loketten van gemeentehuizen.