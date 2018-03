Opnieuw uitgegeven: de Bijbel van Bach mét aantekeningen

In het werk van Johann Sebastian Bach (1685-1750) speelt de Bijbel een cruciale rol. Een groot deel van de teksten die Bach op muziek zette, komen rechtstreeks uit de Bijbel. Zijn persoonlijke driedelige exemplaar werd in 1934 ontdekt in Amerika; wellicht hadden emigranten het meegenomen. In het boek heeft Bach volop kanttekeningen gemaakt en passages aangestreept. In elk van de drie delen staat zijn handtekening.