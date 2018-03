Oud-medewerker Trump bekent samenzwering

De schuldbekentenis kan erop wijzen dat Gates het op een akkoord heeft gegooid met Robert Mueller, de speciaal aanklager die onderzoekt of het campagneteam van Trump heeft samengewerkt met de Russen om de presidentsverkiezingen te winnen.

Mueller had gisteren niet alleen Gates maar ook Paul Manafort aangeklaagd, de vroegere campagneleider van Trump. Beiden zouden omgerekend bijna 24 miljoen euro hebben witgewassen en niet aangegeven bij de belastingen. Met een schuldbekentenis zou Gates mogelijk strafvermindering krijgen, melden Amerikaanse media.

De aanklacht houdt geen rechtstreeks verband met het Rusland-onderzoek. Maar door een akkoord te sluiten met Gates hoopt Mueller gevoelige informatie los te krijgen over wat er zich precies afspeelde in het team van Trump. Gates speelde immers ook een rol in het overgangsteam van de verkozen president.

Eerder paste Mueller een gelijkaardige werkwijze toe bij Michael Flynn, de oud-Veiligheidsadviseur van Trump die ook al bekende dat hij tegen de FBI gelogen had. Maar de president zelf blijft in alle toonaarden ontkennen dat er ooit sprake is geweest van samenwerking met de Russen.